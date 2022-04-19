Турция: Мир вступает в эпоху холодной войны. Надо подготовиться

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину, мир вступает в эпоху новой холодной войны и необходимо подготовиться к ее последствиям. Об этом заявил спикер президента Турции Ибрагим Калын по результатам встречи в Стамбуле с делегацией конгрессменов США, передает Anadolu.

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Говоря о войне России с Украиной, помощник президента Турции подчеркнул, что она изменит многое в мире.

"Мы вступаем в новую эру, холодную войну, и мы должны подготовиться к ее будущим последствиям. Мы должны подготовиться в сфере продовольствия, энергии, кибербезопасности и многих других вопросов", – заявил Калын.

Подчеркнув важность укрепления отношений между Турцией и США, он отметил, что связи между двумя странами могут развиваться на основе взаимного интереса и уважения.

"Мы должны сосредоточиться на общих стратегических вопросах между двумя странами, чтобы сблизить наши интересы и перспективы", – сказал Калын.

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Наталия Медведева

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