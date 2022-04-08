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Россияне жалуются на продажи Bayraktar для ВСУ; наш ответ они знают – турецкий чиновник

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 16:59
Россияне жалуются на продажи Bayraktar для ВСУ; наш ответ они знают – турецкий чиновник - Фото
Беспилотник Bayraktar TB2 (фото — пресс-служба Bayrak Makina)

Страна-оккупант Россия продолжает жаловаться Турции на то, что последняя продает Украине ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые ВСУ эффективно применяют, чтобы уничтожать российских захватчиков. Об этом рассказал высокопоставленный турецкий чиновник, пишет Reuters.

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"Россияне возмущены и время от времени жалуются на продажи дронов. Жаловались раньше, жалуются и сейчас", – сказал чиновник.

Он подчеркнул, что "мы уже дали ответ": такие продажи осуществляются частной турецкой компанией Baykar Makina, а не межгосударственными сделками.

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"Это частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны и до войны", – подчеркнул чиновник.

СПРАВКА. Турция, член НАТО, имеет морскую границу с Украиной и Россией в Черном море, а также пытается играть посредническую роль. Поддерживая Украину и критикуя вторжение, Турция, однако, выступила против широкомасштабных санкций Запада против агрессора. В Киеве ее тем не менее рассматривают как одного из возможных гарантов безопасности Украины по потенциальному соглашению. Анкара заявила, что в принципе готова выступить таким гарантом, но пока без подробностей.

Турецкая оборонная фирма продала беспилотники для ВСУ, несмотря на возражения РФ, и подписала соглашение о совместном их производстве незадолго перед полномасштабным вторжением российских оккупантов.

Евгений Пилипенко
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Bayraktar война БПЛА Турция беспилотник
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