МИД отреагировал на визит генерального секретаря ОБСЕ в Россию

В МИД утверждают, что Россия не отказывается от своей деструктивной роли в ОБСЕ, подрывая деятельность организации

Генсек ОБСЕ в России (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Министерство иностранных дел приняло во внимание визит генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Синирлиоглу в Россию 11 марта. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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В ней отмечается, что в условиях агрессивной войны России против Украины любые контакты руководства ОБСЕ с государством-агрессором должны строиться на принципах уважения международного права, обязательств организации, а также суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.

В МИД отметили, что Россия не отказывается от своей деструктивной роли в ОБСЕ, подрывая деятельность организации и используя ее для оправдания своей вооруженной агрессии против Украины.

"При этих условиях руководство ОБСЕ должно оставаться преданным основополагающим принципам организации и своими действиями не допускать легитимизации захватнической политики России и ослабления ее политической изоляции", — говорится в заявлении.

МИД напомнило, что почти три года Россия содержит трех сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Максима Петрова, Вадима Голду и Дмитрия Шабанова и использует этих людей в интересах давления на ОБСЕ и ее государств-участников.

Ведомство призвало государства-участники ОБСЕ, руководство организации и международных партнеров усилить политическое и санкционное давление на Россию с целью содействия скорейшему и безусловному увольнению этих людей.

2 марта 2025 года российские пропагандисты заявили о ротации экспертов МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС без согласования с Украиной.

МИД расценил эти действия не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию сотрудников.