МЗС відреагувало на візит генерального секретаря ОБСЄ до Росії

В МЗС стверджують, що Росія не відмовляється від своєї деструктивної ролі в ОБСЄ, підриваючи діяльність організації

Генсек ОБСЄ в Росії (Фото: Maxim Shemetov/EPA)

Міністерство закордонних справ взяло до уваги візит генерального секретаря Організації з безпеки й співробітництва в Європі Ферідуна Сінірліоглу до Росії 11 березня. Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства.

У ній зазначається, що в умовах агресивної війни Росії проти України будь-які контакти керівництва ОБСЄ з державою-агресором мають будуватись на принципах поваги до міжнародного права, зобов’язань організації, а також суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів включно з територіальними водами.

В МЗС наголосили, що Росія не відмовляється від своєї деструктивної ролі в ОБСЄ, підриваючи діяльність організації та використовуючи її для виправдання своєї збройної агресії проти України.

"За цих умов, керівництво ОБСЄ має залишатись відданим основоположним принципам організації та своїми діями не допускати легітимізації загарбницької політики Росії та послаблення її політичної ізоляції", – йдеться у заяві.

МЗС нагадало, що майже три роки Росія утримує трьох співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Максима Петрова, Вадима Голду та Дмитра Шабанова й використовує цих людей в інтересах тиску на ОБСЄ та її держав-учасниць.

Відомство закликало держави-учасниці ОБСЄ, керівництво організації та міжнародних партнерів посилити політичний та санкційний тиск на Росію з метою сприяння якнайшвидшому та безумовному звільненню цих людей.

2 березня 2025 року російські пропагандисти заявили про ротацію експертів МАГАТЕ на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС без погодження з Україною.

МЗС розцінило ці дії не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію співробітників.