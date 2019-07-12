МИД отреагировал на заявление РФ о Всемирном конгрессе украинцев

Министерство иностранных дел (фото - Facebook / MFA of Ukraine)

Решение Генпрокуратуры РФ признать Всемирный конгресс украинцев "нежелательной организацией" показало "неизменность репрессивной политики России, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Также в заявлении добавили, что "не может не радовать, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев составляет "угрозу конституционному строю и безопасности РФ".

В МИД призывают международное сообщество "рассматривать это решение Генпрокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории РФ", а также усилить дипломатическое давление на "преступный кремлевский режим".

Ранее, в 2016 году, в Крыму так называемый суд российских оккупантов признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

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