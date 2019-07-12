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12.07.2019, 09:48

МИД отреагировал на заявление РФ о Всемирном конгрессе украинцев

МИД отреагировал на заявление РФ о Всемирном конгрессе украинцев - Фото
Министерство иностранных дел (фото - Facebook / MFA of Ukraine)

"Всемирный конгресс украинцев всегда будет угрозой для Кремля, хотя целью этой организации является поддержка украинской идентичности", - считает МИД

Решение Генпрокуратуры РФ признать Всемирный конгресс украинцев "нежелательной организацией" показало "неизменность репрессивной политики России, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел. 

Также в заявлении добавили, что "не может не радовать, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев составляет "угрозу конституционному строю и безопасности РФ". 

В МИД призывают международное сообщество "рассматривать это решение Генпрокуратуры РФ как очередное дерзкое нарушение фундаментальных прав человека, в том числе прав украинского меньшинства на территории РФ", а также усилить дипломатическое давление на "преступный кремлевский режим". 

Ранее, в 2016 году, в Крыму так называемый суд российских оккупантов признал общественное объединение Меджлис крымскотатарского народа экстремистской организацией и запретил его деятельность в России.

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Теги: Всемирный конгресс украинцев, МИД
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