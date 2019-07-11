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11.07.2019, 06:26

В МИД о подбитом грузовике: После ПАСЕ Россия не остановится

В МИД о подбитом грузовике: После ПАСЕ Россия не остановится - Фото
Егор Божок (скриншот из видео Youtube / vasile simileanu)

Инцидент на фронте, где оккупанты подбили КрАЗ из колонны губернатора ДонОВГА, - свидетельство того, как Россия соблюдает "Минск", пишет замглавы МИД

Страна-оккупант Россия и ее гибридная армия на востоке Украины не остановятся и продолжат убивать людей, потому что голосованием в пользу Кремля в Парламентской ассамблее Совета Европы им дали понять, что многое сойдет с рук. Об этом у себя в Twitter написал по поводу вчерашней трагедии в Донбассе замглавы МИД Евгений Божок.

10 июля около поселка Гранитное террористы ракетой ПТРК подбили военный КрАЗ из колонны, сопровождавшей нового главу Донецкой ОВГА Павла Кириленко: тот, не сообщая штабу операции объединенных сил, якобы "поехал посмотреть" на передовую линию фронта. Погиб военный, еще один тяжело ранен.

"Вот именно так Кремль "хочет" перестать стрелять в Украине и "всеми силами старается выполнять" минские соглашения. Боюсь, это еще не конец. Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится", - пишет дипломат.

Фото: news.pn

Из-за обстрела президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку "усилить активность" армии по обезвреживанию диверсионных групп.

Напомним, у Кириленко брат "служит" в "министерстве государственной безопасности" террористической организации ДНР.

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины в Донбассе. Все самое главное - в одной ленте.

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Теги: агрессия России, обстрел, война в донбассе, пасе, птрк, птур, гранитное, Егор Божок
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