МИД: Подрыв Каховской ГЭС – основание для санкций против атомной отрасли России

Подрыв российскими войсками Каховской ГЭС влияет на безопасность Запорожской атомной электростанции. Это должно стать основанием для введения санкций против атомной отрасли России. Об этом заявила директор департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Александра Василенко.

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Василенко напомнила, что после взрыва Каховской ГЭС Украина призвала страны ЕС и G7 срочно рассмотреть санкции против российской ракетостроительной индустрии и атомной отрасли.

"Подрыв Каховской ГЭС – это прямой индикатор того, что нарушена система безопасности одного из крупнейших украинских ядерных объектов, Запорожской атомной станции… Поэтому данный диалог ведется", – подчеркнула Василенко.

Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

6 июня в Укргидроэнерго заявили, что планируют построить новую Каховскую ГЭС: уже известна стоимость.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что ситуация на ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС контролируемая, радиационный фон стабилен. Резервуары заполнены до нормального технического уровня.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запасов воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС может хватить на несколько месяцев. Однако в Энергоатоме уточнили, что этот сценарий реалистичен, когда все блоки станции работают.

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