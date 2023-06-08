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МЗС: Підрив Каховської ГЕС – основа для санкцій проти атомної галузі Росії

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 20:22
МЗС: Підрив Каховської ГЕС – основа для санкцій проти атомної галузі Росії - Фото
Окупована ЗАЕС (Фото: EPA)

Підрив російськими військами Каховської ГЕС впливає на безпеку Запорізької атомної електростанції. Це має стати основою запровадження санкцій проти атомної галузі Росії. Про це заявила директорка департаменту економічної дипломатії Міністерства закордонних справ Олександра Василенко.

Василенко нагадала, що після вибуху Каховської ГЕС Україна закликала країни ЄС та G7 терміново розглянути санкції проти російської ракетобудівної індустрії та атомної галузі.

"Підрив Каховської ГЕС – це прямий індикатор того, що порушено систему безпеки одного з найбільших українських ядерних об'єктів, Запорізької атомної станції… Тому цей діалог ведеться", – наголосила Василенко.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.
  • 6 червня в Укргідроенерго заявили, що планують побудувати нову Каховську ГЕС: вже відома вартість.
  • Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ситуація на ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС контрольована, радіаційний фон стабільний. Резервуари заповнені до нормального рівня.
  • Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що запасів води для охолодження реакторів Запорізької АЕС може вистачити на кілька місяців. Проте в Енергоатомі уточнили, що цей сценарій реалістичний, коли всі блоки станції працюють.

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Наталія Медведєва
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