UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

МИД Польши: РФ будет угрозой миру и после прекращения огня, она должна потерпеть поражение

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 20:52
МИД Польши: РФ будет угрозой миру и после прекращения огня, она должна потерпеть поражение - Фото
Збигнев Рау (Фото: EPA-EFE/ZSOLT SZIGETVARY)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Россия останется угрозой миру в Европе даже после прекращения огня в Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"То, что Россия изменится сразу после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, — это мечтания. Она по-прежнему будет представлять опасность для мира в Европе", — сказал Рау.

Он заявил, что опасается российского вторжения в Польшу, а также "вооруженного вторжения в страны на восточном фланге НАТО".

Польша и Германия должны стремиться к тому, чтобы Россия "потерпела стратегическое поражение, а ее оккупационные силы оставили Украину в границах, признанных международным правом", сказал Рау.

Бербок также дала понять, что Донецкая область принадлежит Украине, заявив: "Украина является суверенным государством в пределах своих границ, и это верно на данный момент, это верно с 2014 года и это будет верно в будущем".

Читайте также: "Бросок Мангуста". Три месяца спустя: первые итоги российско-украинской войны

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Анналена Бербок Збигнев Рау
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 