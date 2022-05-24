МИД Польши: РФ будет угрозой миру и после прекращения огня, она должна потерпеть поражение

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Россия останется угрозой миру в Европе даже после прекращения огня в Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, сообщает CNN.

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"То, что Россия изменится сразу после того, как будет достигнуто соглашение о прекращении огня, — это мечтания. Она по-прежнему будет представлять опасность для мира в Европе", — сказал Рау.

Он заявил, что опасается российского вторжения в Польшу, а также "вооруженного вторжения в страны на восточном фланге НАТО".

Польша и Германия должны стремиться к тому, чтобы Россия "потерпела стратегическое поражение, а ее оккупационные силы оставили Украину в границах, признанных международным правом", сказал Рау.

Бербок также дала понять, что Донецкая область принадлежит Украине, заявив: "Украина является суверенным государством в пределах своих границ, и это верно на данный момент, это верно с 2014 года и это будет верно в будущем".

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Вадим Ребрина

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