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МИД призвал мир положить конец репрессиям со стороны РФ в Крыму и на Донбассе

МИД призвал мир положить конец репрессиям со стороны РФ в Крыму и на Донбассе - Фото
Министерство иностранных дел Украины (фото - LIGA.net)
17.05.2020, 14:45

В День памяти жертв политических репрессий МИД напомнил миру об убийствах, похищениях и арестах на захваченных Россией украинских территориях

Обратить внимание и отреагировать на массовые и системные репрессии, которые проводит Россия на оккупированных украинских территориях, призвало международное сообщество Министерство иностранных дел. Комментарий МИД ко Дню памяти жертв политических репрессий опубликован на сайте ведомства.

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МИД подчеркивает, что в Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества: происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают.

Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них - крымские татары.

Еще тяжелее, заявили в МИД, ситуация в оккупированных районах Донбасса: расстрелы и убийства украинских пленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали повседневным явлением.

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МИД призвал международное сообщество и весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии на оккупированных Россией территориях и применить все меры, чтобы положить им конец.

Денис Юдин
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Донбасс МИД Крым репрессии крымские татары оккупированные территории
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