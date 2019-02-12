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12.02.2019, 15:35

МИД прокомментировал слухи о "представительстве" Приднестровья

МИД прокомментировал слухи о "представительстве" Приднестровья - Фото
Екатерина Зеленко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

У Украины дипломатические отношения с Молдовой, а не с Приднестровьем, Подчеркнули в Министерстве иностранных дел

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В Украине не будет так называемого представительства непризнанного Приднестровья, поскольку есть дипломатическое представительство Молдовы. Об этом сегодня на брифинге заявила спикер МИД Екатерина Зеленко, комментируя по просьбе журналистов информацию об намерении открыть "представительства" Приднестровья в Киеве и Брюсселе.

"В Украине уже есть одно дипломатическое представительство - это посольство республики Молдова... И это является диппредставительством в Украине, которая признает его. Приднестровье является частью Молдовы, и Украина как гарант будет продолжать прилагать усилия для того, чтобы содействовать в решении приднестровского вопроса", - сказала она.

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Уточняя, будет ли на запрос дан негативный ответ, Зеленко повторила: "У нас уже есть дипломатические отношения с Молдовой, и за это отвечает посольство".

Российские СМИ ранее писали, что Приднестровье открыло "представительство" в Москве. В связи с этим Молдова вызвала посла РФ, который зявил, что "представительство" - некоммерческая организация, якобы предоставляющая юридические услуги жителям региона.

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Теги: МИД, Молдова, приднестровье, Екатерина Зеленко
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