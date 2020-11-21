Милованов о новости о своем назначении: На самом деле я уже внештатный советник Ермака

Бывший глава Минэкономики рассказал, что он и так работает на руководителя Офиса президента, притом без зарплаты

Экс-министр экономики Тимофей Милованов прокомментировал новость, опубликованную Украинской правдой о том, что он станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Милованов написал в Facebook, что он уже является таковым – правда, внештатным и без зарплаты.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Бывший глава Минэкономики подчеркнул, что УП обращалась к нему за комментарием по поводу назначения, но никаких комментариев или подтверждений он не дал.

"Что на самом деле? Источники УП отмечают, что я могу быть назначен. На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", – написал Милованов.

Он отметил, что при этом все равно остается президентом Киевской школы экономики, поскольку это "дело его жизни".

12 ноября после введения карантина выходного дня подал в отставку советник Ермака – экс-министр финансов Игорь Уманский.

В тот же день другой советник Ермака Михаил Подоляк рассказал о концепции видеоблогов президента Владимира Зеленского.

Читайте также: "Блогеров не покупаем. Нам нужна естественная поддержка". Интервью Подоляка – за минуту

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.