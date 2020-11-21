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Милованов о новости о своем назначении: На самом деле я уже внештатный советник Ермака

21.11.2020, 10:35
Милованов о новости о своем назначении: На самом деле я уже внештатный советник Ермака - Фото
Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Бывший глава Минэкономики рассказал, что он и так работает на руководителя Офиса президента, притом без зарплаты

Экс-министр экономики Тимофей Милованов прокомментировал новость, опубликованную Украинской правдой о том, что он станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Милованов написал в Facebook, что он уже является таковым – правда, внештатным и без зарплаты.

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Бывший глава Минэкономики подчеркнул, что УП обращалась к нему за комментарием по поводу назначения, но никаких комментариев или подтверждений он не дал.

"Что на самом деле? Источники УП отмечают, что я могу быть назначен. На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака", – написал Милованов.

Он отметил, что при этом все равно остается президентом Киевской школы экономики, поскольку это "дело его жизни".

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Дарья Мостовая
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Тимофей Милованов советник офис президента андрей ермак

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