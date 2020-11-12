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Советник Ермака подал в отставку после введения карантина выходного дня

12.11.2020, 18:29
Советник Ермака подал в отставку после введения карантина выходного дня - Фото
Игорь Уманский (Фото: пресс-служба Кабмина)

О причинах отставки Уманский пообещал рассказать после принятия решения по его заявлению

Экс-министр финансов Игорь Уманский подал в отставку с должности советника главы Офиса президента из-за введения в стране карантина выходного дня. Об этом Уманский сообщил на своей странице в Facebook.

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"Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично" – написал Уманский.

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Наталия Медведева
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