Советник Ермака подал в отставку после введения карантина выходного дня
12.11.2020, 18:29
Игорь Уманский (Фото: пресс-служба Кабмина)
О причинах отставки Уманский пообещал рассказать после принятия решения по его заявлению
Экс-министр финансов Игорь Уманский подал в отставку с должности советника главы Офиса президента из-за введения в стране карантина выходного дня. Об этом Уманский сообщил на своей странице в Facebook.
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"Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично" – написал Уманский.
- Верховная Рада уволила Уманского с должности главы Минфина 30 марта. Он не проработал и месяца.
- 21 апреля стало известно, что Уманский будет назначен советником руководителя ОП Андрея Ермака.
- 11 ноября в Украине ввели карантин выходного дня в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Мэры нескольких городов высказались против этого решения.
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