Зеленский назначит Игоря Уманского советником главы ОП Андрея Ермака

Игорь Уманский (Фото: пресс-служба Кабмина)

Экс-министр финансов Игорь Уманский будет назначен специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в ОП.

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По словам собеседника, Уманский должен будет помочь Ермаку в выявлении коррупции в ключевых ведомствах, наполняющих государственный бюджет.

"Глава ОП предлагает системный подход к решению подобных задач. Поэтому под Уманского будет создана специальная аналитическая группа, чтобы внятно и профессионально оценить объемы коррупционных потоков. И выйти в итоге на создание межведомственной комиссии и на проект реформы, которая обеспечит реальные результаты, включая все юридические нюансы", - сказал источник.

По его словам, указ о назначении Уманского ожидается завтра, 22 апреля.

4 марта Верховная Рада отправила Кабмин Алексея Гончарука в отставку. "За" проголосовали 353 депутата.

отправила Алексея Гончарука В тот же день был утвержден новый состав правительства , главой Минздрава стал Емец, главой Минфина - Уманский.

30 марта Рада проголосовала за увольнение обоих с должностей министров.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Уманский и Емец могли бы реализовать реформы, но сейчас стране нужны быстрые действия