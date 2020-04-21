Зеленский назначит Игоря Уманского советником главы ОП Андрея Ермака

Экс-министр финансов Игорь Уманский будет назначен специальным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил источник в ОП.
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По словам собеседника, Уманский должен будет помочь Ермаку в выявлении коррупции в ключевых ведомствах, наполняющих государственный бюджет.
"Глава ОП предлагает системный подход к решению подобных задач. Поэтому под Уманского будет создана специальная аналитическая группа, чтобы внятно и профессионально оценить объемы коррупционных потоков. И выйти в итоге на создание межведомственной комиссии и на проект реформы, которая обеспечит реальные результаты, включая все юридические нюансы", - сказал источник.
По его словам, указ о назначении Уманского ожидается завтра, 22 апреля.