Советник Ермака о Зеленском и его видеоблоге: Он больше, чем видосики, он президент страны
Михаил Подоляк анонсировал новую концепцию видеоблога президента
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что сейчас для президента Владимира Зеленского разрабатывают концепцию видеоблогов. Предполагается, что это будет стационарный десятиминутный влог с фидбеком главы государства на 5-6 основных тем недели, заявил Подоляк в интервью Украинской правде.
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По его словам, изначально обсуждалось два формата: моно-интервью на канале 1+1 либо классический формат интервью для базовых телеканалов. Но на первом варианте решили не останавливаться, чтобы не обозначать, что "для нас есть какой-то приоритетный телеканал".
При этом, как отметил советник Андрея Ермака, иногда нужно выходить "за рамки определенных шаблонов", например, ведя свой именной регулярный и жестко структурированный видеоблог. "Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики это мало. Он больше, чем видосики. Он президент страны" – заявил Подоляк.
В заключение он также добавил, что выводить президента в Tik-tok он не планирует. "Вот точно не думал. Это не моя аудитория", – подчеркнул советник главы ОП.
- В мае 2019 года Зеленский запустил влог, в котором решил рассказывать о жизни президента.
- 30 декабря того же года Офис президента снял ролик со слезами Зеленского после обмена пленными с РФ.
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