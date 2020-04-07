"Мне трудно так же, как и вам". Зеленский обратился к украинцам: видео

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Президент Зеленский сказал, что понимает, в каком положении оказались люди на карантине, и испытывает такие же трудности

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам сказал, что понимает, в каком положении оказались люди на карантине, по его словам, он испытывает такие же трудности.

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"Мы как будто стали героями фильма "День сурка": одни и те же люди вокруг, один и тот же распорядок дня. Каждый день одинаковые разговоры, одинаковые новости, одинаковые передачи – с утра и до ночи. Я понимаю вас, потому что сам в такой ситуации", – сказал Зеленский.

Он призвал украинцев использовать вынужденное пребывание дома для того, чтобы сделать те дела, на которые раньше никогда не хватало времени.

Кроме того в видеообращении президент перечислил новые ограничения вступившие в силу с 6 апреля и рассказал о том, как они важны и каким образом будет контролироваться их выполнение.

Зеленский подробно остановился на теме празднования Пасхи. Он отметил, что государство сделает все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах.

Глава государства сообщил, что в течение этой недели ожидается прибытие как минимум семи самолетов из Китая и Южной Кореи - они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Цель власти, по его словам – в ближайшее время доставить в Украину 50 млн масок.

Зеленский отметил, что параллельно с этим максимально наращивается отечественное производство.

"На этой неделе мы начнем производить собственные тест-системы ПЦР. А еще Украина уже каждый день выпускает 900 000 масок", – сказал он.

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  • 6 апреля в стране начали действовать усиленные меры карантина, введенные Кабмином.
  • Минздрав ожидает начало пика заражения 14-15 апреля в случае несоблюдения украинцами карантина.
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Теги: Владимир Зеленский, видеообращение, коронавирус
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