После обмена. ОП снял ролик со слезами Зеленского: видео

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Ролик представляет собой положенную на музыку нарезку кадров со вчерашней встречи в аэропорту Борисполь

Офис президента опубликовал видеоролик встречи в аэропорту Борисполь освобожденных заложников террористических организаций ДНР и ЛНР.

Ролик представляет собой положенную на музыку нарезку кадров со вчерашней встречи в аэропорту Борисполь.

Вчера, 29 декабря, родственники и представители власти встречали спецборт с 76-ю освобожденными из плена украинцами, который прилетел из Краматорска.

Эти 76 человек незаконно удерживались боевиками на временно оккупированных территориях Донбасса. Из тюрем на территории России Кремль для обмена не выпустил ни одного украинского политзаключенного.

На временно оккупированные территории отправились 124 человека, которых запросили Россия и контролируемые ею террористы с Донбасса.

СБУ опубликовала списки вернувшихся в Украину, однако списки тех, кого Украина отдала, официально до сих пор не обнародованы. Известна лишь часть лиц из этого списка - это обвиняемые в убийствах на Майдане экс-беркутовцы, приговоренные к пожизненному заключению харьковские террористы и т.д.

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, беркут, заложники, обмен
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