UA

Милованова назначили внештатным советником Ермака

22.11.2020, 11:15
Милованова назначили внештатным советником Ермака - Фото
Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Экс-министр экономического развития Тимофей Милованов "надеется, что его знания будут полезны руководству Украины"

Экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назначен внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", – цитируют Милованова в пресс-службе ОП.

Милованов закончил КПИ в 1997 году и Киево-Могилянскую академию в 1999-м. В 2004 году получил степень PhD по экономике в американском университете Висконсин-Мэдисон. 7 июля 2016 года Милованова выбрали в Совет Нацбанка, а с октября того же года он был замглавы Рады. С августа 2019 по март 2020 года был министром экономического развития. 

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Тимофей Милованов андрей ермак

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Смерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса

ИсторииСмерть доктора Басика. История медика, который покончил с собой после коронавируса
 