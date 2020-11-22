Милованова назначили внештатным советником Ермака

Экс-министр экономического развития Тимофей Милованов "надеется, что его знания будут полезны руководству Украины"

Экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назначен внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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"Надеюсь, что мои знания будут полезны руководству Украины", – цитируют Милованова в пресс-службе ОП.

Милованов закончил КПИ в 1997 году и Киево-Могилянскую академию в 1999-м. В 2004 году получил степень PhD по экономике в американском университете Висконсин-Мэдисон. 7 июля 2016 года Милованова выбрали в Совет Нацбанка, а с октября того же года он был замглавы Рады. С августа 2019 по март 2020 года был министром экономического развития.

12 ноября после введения карантина выходного дня подал в отставку советник Ермака – экс-министр финансов Игорь Уманский.

21 ноября Милованов заявил, что уже некоторое время является внештатным советником Ермака.

Владислав Сердюк

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