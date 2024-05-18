Минэнерго: 18 мая с 19:00 до 00:00 планируются отключения электричества для промышленности

8 мая в ночные и утренние часы по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши

Блэкаут в Харькове. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

18 мая по всей территории Украины с 19:00 до 00:00 планируется ограничение поставок электроэнергии для промышленных потребителей – отключение бытовых потребителей пока не предусматривается. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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В ведомстве отметили, что 18 мая в ночные и утренние часы на запрос Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши.

Всего на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии объемом в 20 411 МВт-ч. Экспорта не предвидится, отметили в министерстве.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля , Украина потеряла из-за последних российских ударов до 8 ГВт энергогенерации. Чтобы восстановить утраченное, нужна колоссальная сумма – около $1 млрд.

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