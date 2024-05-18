Міненерго: 18 травня з 19:00 до 00:00 плануються відключення електрики для промисловості

8 травня у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі

Блекаут в Харкові. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

18 травня по всій території України з 19:00 до 00:00 плануються обмеження постачання електроенергії для промислових споживачів – відключення побутових споживачів наразі не передбачається. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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У відомстві зазначили, що 18 травня у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Загалом на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом у 20 411 МВт-год. Експорту не передбачається, зазначили в міністерстві.

Укренерго почало обмежувати енергопостачання промисловості та бізнесу з 8 травня, після масованої ракетно-дронової атаки Росії. 9 травня у Києві знизили яскравість вуличного освітлення через дефіцит електроенергії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна втратила через останні російські удари до 8 ГВт енергогенерації. Щоб відновити втрачене, потрібна колосальна сума – близько $1 млрд.

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