Міненерго: 18 травня з 19:00 до 00:00 плануються відключення електрики для промисловості
Блекаут в Харкові. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

18 травня по всій території України з 19:00 до 00:00 плануються обмеження постачання електроенергії для промислових споживачів – відключення побутових споживачів наразі не передбачається. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві зазначили, що 18 травня у нічні та ранкові години на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі.

Загалом на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом у 20 411 МВт-год. Експорту не передбачається, зазначили в міністерстві.

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