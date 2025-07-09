Министерство обороны: Украина уже не потребитель безопасности НАТО, а ее соавтор

Совместный центр НАТО и Украины определил приоритеты работы на 2026 год

Заседание совета (Фото: Министерство обороны)

Украина вносит вклад в архитектуру безопасности НАТО, поэтому является ее соавтором, а не потребителем. Такое мнение... высказал первый заместитель министра обороны Сергей Боев во время заседания Высшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО – Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

На заседании были определены приоритетные направления работы JATEC на 2026 год. В частности, развитие беспилотных систем и инноваций, цифровизация и совместимость.

"JATEC превращается в стратегический мост Украина – НАТО. Наша задача – не только адаптироваться к Альянсу, но и добавлять в общую архитектуру безопасности уникальные решения, проверенные в бою. Украина уже не потребитель безопасности, а ее соавтор", – заявил Боев.

На заседании стороны подписали Технические соглашения между Министерством обороны и штаб-квартирой Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации.

Документ закрепляет особый статус Украины в командной структуре НАТО.