Министерство обороны: Украина уже не потребитель безопасности НАТО, а ее соавтор
Украина вносит вклад в архитектуру безопасности НАТО, поэтому является ее соавтором, а не потребителем. Такое мнение... высказал первый заместитель министра обороны Сергей Боев во время заседания Высшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО – Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).
На заседании были определены приоритетные направления работы JATEC на 2026 год. В частности, развитие беспилотных систем и инноваций, цифровизация и совместимость.
"JATEC превращается в стратегический мост Украина – НАТО. Наша задача – не только адаптироваться к Альянсу, но и добавлять в общую архитектуру безопасности уникальные решения, проверенные в бою. Украина уже не потребитель безопасности, а ее соавтор", – заявил Боев.
На заседании стороны подписали Технические соглашения между Министерством обороны и штаб-квартирой Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО по вопросам трансформации.
Документ закрепляет особый статус Украины в командной структуре НАТО.
- Члены НАТО подтвердили свою дальнейшую поддержку Украине после саммита в Гааге 25 июня. Они также обязались увеличить расходы на оборону альянса до 2035 года в связи с угрозой со стороны России.