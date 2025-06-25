Саммит НАТО в Гааге. Члены Альянса пообещали поддерживать Украину и дальше

Члены-страны НАТО согласились с тем, что необходимо и дальше оказывать помощь Киеву

Саммит НАТО в Гааге (Фото: EPA/FREEK VAN DEN BERGH)

Члены НАТО подтвердили свою дальнейшую поддержку Украине после саммита в Гааге 25 июня. Также они обязались увеличить расходы на оборону альянса до 2035 года на фоне угрозы со стороны России, сказано в итоговой декларации.

Помощь, которая напрямую будет способствовать обороне Украины и развитию ее оборонной промышленности, будет включена в расчет расходов на оборону союзников.

"Признавая, что безопасность Украины способствует их собственной безопасности, союзники подтверждают свою долгосрочную поддержку Украины, как они суверенно обязались делать", – сказано в документе.

Россию члены НАТО назвали "долгосрочной угрозой" для евроатлантической безопасности, как и угрозы терроризма. На фоне этого страны-члены Альянса приняли решение к 2035 году увеличить ежегодную долю ВВП на оборону до 5%. Из них не менее 3,5% ВВП - на военные расходы и еще 1,5% - на защиту критически важной инфраструктуры.

"Эти инвестиции обеспечат наличие у Альянса сил, возможностей, ресурсов, инфраструктуры, боевой готовности и устойчивости, необходимых для сдерживания и защиты, предотвращения и управления кризисами и обеспечения безопасности на основе сотрудничества", – сказано в декларации.

Кроме этого, страны НАТО подтвердили свою "непоколебимую приверженность" защищать друг друга в случае нападения, опираясь на пятую статью договора о коллективной обороне.

"Нападение на одного – это нападение на всех", – говорится в документе.