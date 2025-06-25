Саммит НАТО в Гааге. Члены Альянса пообещали поддерживать Украину и дальше
Члены НАТО подтвердили свою дальнейшую поддержку Украине после саммита в Гааге 25 июня. Также они обязались увеличить расходы на оборону альянса до 2035 года на фоне угрозы со стороны России, сказано в итоговой декларации.
Помощь, которая напрямую будет способствовать обороне Украины и развитию ее оборонной промышленности, будет включена в расчет расходов на оборону союзников.
"Признавая, что безопасность Украины способствует их собственной безопасности, союзники подтверждают свою долгосрочную поддержку Украины, как они суверенно обязались делать", – сказано в документе.
Россию члены НАТО назвали "долгосрочной угрозой" для евроатлантической безопасности, как и угрозы терроризма. На фоне этого страны-члены Альянса приняли решение к 2035 году увеличить ежегодную долю ВВП на оборону до 5%. Из них не менее 3,5% ВВП - на военные расходы и еще 1,5% - на защиту критически важной инфраструктуры.
"Эти инвестиции обеспечат наличие у Альянса сил, возможностей, ресурсов, инфраструктуры, боевой готовности и устойчивости, необходимых для сдерживания и защиты, предотвращения и управления кризисами и обеспечения безопасности на основе сотрудничества", – сказано в декларации.
Кроме этого, страны НАТО подтвердили свою "непоколебимую приверженность" защищать друг друга в случае нападения, опираясь на пятую статью договора о коллективной обороне.
"Нападение на одного – это нападение на всех", – говорится в документе.
- В Офисе президента 24 июня заявляли, что президент Владимир Зеленский рассчитывает на то, что в декларации саммита НАТО будут сигналы о поддержке Украины.
- Накануне саммита НАТО генсек Марк Рютте заявлял, что альянс может одновременно справляться с войной РФ против Украины и конфликтом на Ближнем Востоке. По его словам, это стандарт для оборонных альянсов.
- Трамп опубликовал переписку с генсеком НАТО, в которой тот согласился увеличить расходы на оборону альянса. По словам президента США, "это было тяжело".