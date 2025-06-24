Трамп опубликовал СМС от генсека НАТО: Было тяжело, но все согласились увеличить расходы

Дональд Трамп перед отъездом на саммит НАТО (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп опубликовал СМС-сообщение от генерального секретаря НАТО Марка Рютте – тот заявляет, что все страны-члены Альянса согласились с планом увеличить расходы на оборону. Такую публикацию американский политик сделал в своей соцсети Truth Social.

В начале сообщения Рютте приветствует и благодарит Трампа за перемирие между Израилем и Ираном (оно уже нарушалось обеими сторонами), но после этого переходит к теме саммита НАТО.

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"Сегодня вечером вы летите в Гаагу, чтобы добиться еще одного большого успеха. Это было нелегко, но мы добились от всех подписаться за [увеличение расходов до] 5%!" – написал генсек Альянса.

Рютте считает, что Трамп привел НАТО к "очень важному моменту для Америки, Европы и мира".

"Вы достигнете того, чего не смог сделать НИ ОДИН американский президент за последние десятилетия. Европа заплатит за это [свою оборону] ПО-КРУПНОМУ, как им [европейцам] и следует, и это будет ваша победа", – добавил генсек НАТО.

ОБНОВЛЕНО. Альянс подтвердил, что сообщение Рютте является подлинным, передает The New York Times.

Накануне Рютте сообщил, что новый ориентир расходов на оборону стран НАТО будет составлять 5% ВВП вместо предыдущих 2%, назвав это "квантовым скачком". За этот показатель выступает президент США, желающий, чтобы Европа тратила больше на свою оборону, и в этом его поддерживает генсек НАТО.

Новая базовая линия в 5% будет состоять из основных оборонных расходов на уровне 3,5% и расходов по смежным статьям, таким как кибербезопасность, адаптация дорог и мостов для военных средств, на уровне 1,5%.

Рютте заявлял, что этот показатель будет установлен для всех стран, включая Испанию, которая считает, что может выполнить свои обязательства, тратя лишь 2,1% ВВП.