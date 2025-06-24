Трамп опублікував повідомлення від генсека НАТО: Було важко, але всі погодились збільшити витрати

Дональд Трамп перед від'їздом на саміт НАТО (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп опублікував СМС-повідомлення від генерального секретаря НАТО Марка Рютте – той заявляє, що усі країни-члени Альянсу погодились із планом збільшити витрати на оборону. Таку публікацію американський політик зробив у своїй соцмережі Truth Social.

На початку повідомлення Рютте вітає та дякує Трампу за перемир'я між Ізраїлем та Іраном (воно вже порушувалось обома сторонами), але після цього переходить до теми саміту НАТО.

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"Сьогодні ввечері ви летите до Гааги, щоб досягти ще одного великого успіху. Це було нелегко, але ми домоглися від усіх підписатися за [збільшення витрат до] 5%!" – написав генсек Альянсу.

Рютте вважає, що Трамп привів НАТО до "дуже важливого моменту для Америки, Європи та світу".

"Ви досягнете того, чого не зміг зробити ЖОДЕН американський президент за останні десятиліття. Європа заплатить за це [свою оборону] ПО-КРУПНОМУ, як їм [європейцям] і слід, і це буде ваша перемога", – додав генсек НАТО.

ОНОВЛЕНО. Альянс підтвердив, що повідомлення Рютте є справжнім, передає The New York Times.

Напередодні Рютте повідомив, що новий орієнтир видатків на оборону країн НАТО становитиме 5% ВВП замість попередніх 2%, назвавши це "квантовим стрибком". За цей показник виступає президент США, який хоче, аби Європа витрачала більше на свою оборону, і в цьому його підтримує генсек НАТО.

Нова базова лінія у 5% буде складатися з основних оборонних витрат на рівні 3,5% та витрат на суміжні статті, такі як кібербезпека, пристосування доріг та мостів для військових засобів, на рівні 1,5%.

Рютте заявляв, що цей показник буде встановлено для всіх країн, зокрема й Іспанії, яка вважає, що може виконати свої зобов'язання, витрачаючи лише 2,1% ВВП.