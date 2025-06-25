Саміт НАТО у Гаазі. Члени Альянсу пообіцяли підтримувати Україну й надалі

Члени НАТО погодилися з тим, що необхідно й надалі надавати допомогу Києву

Саміт НАТО в Гаазі (Фото: EPA/FREEK VAN DEN BERGH)

Члени НАТО підтвердили свою подальшу підтримку Україні після саміту у Гаазі 25 червня. Також вони зобов'язалися збільшити витрати на оборону альянсу до 2035 року на тлі загрози з боку Росії, йдеться у підсумковій декларації.

Допомога, яка безпосередньо сприятиме обороні України та розвитку її оборонної промисловості, буде включена до розрахунку витрат на оборону союзників.

"Визнаючи, що безпека України сприяє їхній власній безпеці, союзники підтверджують свою довгострокову підтримку України, як вони суверенно зобов'язалися робити", – йдеться у документі.

Росію члени НАТО назвали "довгостроковою загрозою" для євроатлантичної безпеки, як і загрози тероризму. На тлі цього країни-члени Альянсу ухвалили рішення до 2035 року збільшити щорічну частку ВВП на оборону до 5%. З них не менш ніж 3,5% ВВП - на військові витрати та ще 1,5% - на захист критично важливої інфраструктури.

"Ці інвестиції забезпечать наявність в Альянсу сил, можливостей, ресурсів, інфраструктури, бойової готовності та стійкості, необхідних для стримування та захисту, запобігання та управління кризами та забезпечення безпеки на основі співробітництва", – йдеться у декларації.

Крім того, країни НАТО підтвердили свою "непохитну відданість" захищати одна одну у разі нападу, спираючись на п'яту статтю договору про колективну оборону.

"Напад на одного – це напад на всіх", – йдеться у документі.