Министр Криклий рассказал о запуске пассажирских перевозок в Крым

Владислав Криклий (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о планах восстановить автобусные пассажирские перевозки на админгранице с временно оккупированным Крымом. Об этом он сказал в интервью интервью Радио Свобода.

"КПВВ - конечно, что мы строим. Сейчас из-за определенных проблем нам передали это строительство, и заказчиком стала Укрзалізниця. Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена ​​президентом задачи, это все построится - КПВВ Чонгар и Каланчак", - отметил министр.

По его словам, сервисная часть там также будет построена. "И будут соответствующие станции. Ну, а конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть с нашим участием", - добавил Криклий.

Отвечая на вопрос, планируются ли официальные перевозчики, министр сказал: "Обязательно".

С 27 декабря 2014 года Укрзалізниця после аннексии РФ украинского полуострова для обеспечения безопасности прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, а также отменила международные поезда.

резидент Владимир Зеленский на совещании по обустройству блокпостов Чонгар и Каланчак заявил , что новый глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев должен закончить проект до 20 декабря. 15 июля п

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