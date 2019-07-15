Зеленский поставил дедлайн новому херсонскому губернатору

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Президент Владимир Зеленский на совещании по обустройству блокпостов "Чонгар" и "Каланчак" заявил, что новый глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев должен закончить проект до 20 декабря. В противном случае чиновник будет вынужден покинуть свой пост. Об этом пишет сайт Офиса президента.

По словам Гусева, люди с временно оккупированных территорий "должны ощущать, что Европа начинается с Херсонщины".

Гусев добавил, что окончание первого этапа обустройства КПВВ - создание режимных зон - планируется до 15 октября. Реализацию второго этапа - создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления админуслуг, Зеленский поручил провести до 20 декабря.

"Давайте в 20 числах декабря - этого будет достаточно. Если нет - новый глава ОГА останется в прошлом. Это - честно", - заявил президент.

Участники совещания сообщили Зеленскому, что для реализации проекта будет достаточно 100 млн грн, добавив, что сегодня в госбюджете не предусмотрены 70 млн грн для второго этапа.

Ранее Зеленский назначил Юрия Гусева на должность главы Херсонской ОГА.

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