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15.07.2019, 10:48

Зеленский поставил дедлайн новому херсонскому губернатору

Зеленский поставил дедлайн новому херсонскому губернатору - Фото
Фото - president.gov.ua

Проект обустройства КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" должен быть окончен до 20 декабря

Президент Владимир Зеленский на совещании по обустройству блокпостов "Чонгар" и "Каланчак" заявил, что новый глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев должен закончить проект до 20 декабря. В противном случае чиновник будет вынужден покинуть свой пост. Об этом пишет сайт Офиса президента. 

По словам Гусева, люди с временно оккупированных территорий "должны ощущать, что Европа начинается с Херсонщины". 

Гусев добавил, что окончание первого этапа обустройства КПВВ - создание режимных зон - планируется до 15 октября. Реализацию второго этапа - создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления админуслуг, Зеленский поручил провести до 20 декабря.

"Давайте в 20 числах декабря - этого будет достаточно. Если нет - новый глава ОГА останется в прошлом. Это - честно", - заявил президент.

Участники совещания сообщили Зеленскому, что для реализации проекта будет достаточно 100 млн грн, добавив, что сегодня в госбюджете не предусмотрены 70 млн грн для второго этапа. 

Ранее Зеленский назначил Юрия Гусева на должность главы Херсонской ОГА. 

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Теги: Владимир Зеленский, Чонгар, кпвв, каланчак, херсонская ога, Юрий Гусев
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