Министр культуры о русскоязычном канале: Я бы не спешил

Владимир Бородянский (Фото: Владимир Бородянский/Facebook)

Прежде, чем создавать русскоязычный канал, нужно сформулировать задачу, для решения которой он нужен, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Левому берегу.

"Я бы не спешил, потому что новые платформы – это инструмент. И русскоязычный канал – это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим", - сказал он.

Комментируя идею сотрудников ОП, что такой телеканал нужен, чтобы "вернуть умы", Бородянский повторил, что нужно понимать задачу, инструменты для ее решения и последствия их применения. "Что значит "вернуть умы"? Как мы это будем мерять?" - сказал министр.

5 июля президент Владимир Зеленский заявил, что хочет "ментально вернуть" украинцев из ОРДЛО.

29 июля стало известно, что в ОП хотят создать государственный русскоязычный канал.

Читайте также: 10 друзей Бородянского. Кто ответит за туризм, медиа, театр, музыку, кино и спорт