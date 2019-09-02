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Министр культуры о русскоязычном канале: Я бы не спешил

Министр культуры о русскоязычном канале: Я бы не спешил - Фото
Владимир Бородянский (Фото: Владимир Бородянский/Facebook)
02.09.2019, 17:39

Владимир Бородянский предлагает сначала понять, зачем нужен телеканал на русском языке

Прежде, чем создавать русскоязычный канал, нужно сформулировать задачу, для решения которой он нужен, заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью Левому берегу.

"Я бы не спешил, потому что новые платформы – это инструмент. И русскоязычный канал – это тоже только инструмент. Давайте поймем, какую задачу мы перед собой ставим", - сказал он.

Комментируя идею сотрудников ОП, что такой телеканал нужен, чтобы "вернуть умы", Бородянский повторил, что нужно понимать задачу, инструменты для ее решения и последствия их применения. "Что значит "вернуть умы"? Как мы это будем мерять?" - сказал министр.

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Владимир Бородянский канал на русском
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