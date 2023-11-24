Министр Нидерландов: Надеюсь, помощь Украине продолжится, несмотря на результат выборов

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен надеется, что новое правительство страны продолжит военную поддержку Украины. Об этом пишет Reuters.

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Оллонгрен подчеркнула, что в Нидерландах остается "широкая поддержка помощи Украине".

"Надеюсь и жду, что в новом парламенте подход не изменится. Но сейчас (победившая на выборах. – Ред.) Партия свободы получит самое большое представительство, а они никогда не выражали восторга от поддержки Украины. Временами они даже выглядели пророссийскими. Так что это меня беспокоит", – сказала министр.

23 ноября стало известно, что правопопулистская Партия свободы Герта Вилдерса, в программу которой включен референдум о выходе из ЕС, набрала наибольшее число голосов на парламентских выборах в Нидерландах и предварительно получит 37 из 150 парламентских мандатов.

Вилдерс неоднократно заявлял, что Нидерланды должны прекратить передавать оружие Украине, так как это оружие необходимо самой стране для самозащиты.

При этом партии, которые могли бы создать коалицию с Вилдерсом, не разделяют большую часть пунктов его программы.

24 июня 2016 года Вилдерс поздравил британцев с тем, что они на референдуме проголосовали за выход страны из ЕС, и добавил, что теперь наступил черед Нидерландов.

В 2017 году Вилдерс принимал участие в съезде европейских партий, выступающих за ослабление или ликвидацию Евросоюза.

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