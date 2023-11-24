Міністр Нідерландів: Сподіваюся, допомога Україні триватиме, незважаючи на результат виборів

Міністр оборони Нідердандів Кайса Оллонгрен сподівається, що новий уряд країни продовжить військову підтримку України. Про це пише Reuters.

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Оллонгрен наголосила, що в Нідерландах залишається "широка підтримка допомоги Україні".

"Сподіваюся і чекаю, що в новому парламенті підхід не зміниться. Але зараз Партія свободи (яка перемогла на виборах. – Ред.) отримає найбільше представництво, а вони ніколи не висловлювали захоплення від підтримки України. Часом вони навіть мали вигляд проросійських. Так що це мене турбує", – сказала міністр.

23 листопада стало відомо, що правопопулістська Партія свободи Герта Вілдерса, до програми якої включено референдум про вихід з ЄС, набрала найбільшу кількість голосів на парламентських виборах у Нідерландах і попередньо отримає 37 зі 150 парламентських мандатів.

Вілдерс неодноразово заявляв, що Нідерланди мають припинити передавати зброю Україні, оскільки ця зброя потрібна самій країні для самозахисту.

При цьому партії, які могли б створити коаліцію з Вілдерсом, не поділяють більшу частину пунктів його програми.

24 червня 2016 року Вілдерс привітав британців з тим, що вони на референдумі проголосували за вихід країни з ЄС, і додав, що тепер настала черга Нідерландів.

У 2017 році Вілдерс брав участь у з'їзді європейських партій, які виступають за ослаблення чи ліквідацію Євросоюзу.

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