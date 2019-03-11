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11.03.2019, 13:35

Минкульт: Итальянский певец Аль Бано – угроза нацбезопасности

Минкульт: Итальянский певец Аль Бано – угроза нацбезопасности - Фото
Аль Бано (фото - ЕРА)

Список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, формируется на основе запросов СБУ, СНБО или Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания

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Министерство культуры Украины внесло в список лиц, угрожающих нацбезопасности, итальянского певца Карриззи Альбано (известного под псевдонимом Аль Бано).

Список формируется на основе обращение в Минкульт СБУ, СНБО, Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания.

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Альбоно внесли в список 6 марта согласно закону о защите информационного телерадиопространства. На сегодняшний день в списке 147 человек.

7 марта в Украину запретили въезд руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу из соображений национальной безопасности. 

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Теги: Минкульт, аль бано
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