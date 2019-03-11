Минкульт: Итальянский певец Аль Бано – угроза нацбезопасности

Аль Бано (фото - ЕРА)

Министерство культуры Украины внесло в список лиц, угрожающих нацбезопасности, итальянского певца Карриззи Альбано (известного под псевдонимом Аль Бано).

Список формируется на основе обращение в Минкульт СБУ, СНБО, Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания.

Реклама

Альбоно внесли в список 6 марта согласно закону о защите информационного телерадиопространства. На сегодняшний день в списке 147 человек.

7 марта в Украину запретили въезд руководителю украинского бюро австрийского телеканала ORF Кристиану Вершютцу из соображений национальной безопасности.