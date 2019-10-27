Минкульт не будет наказывать хор Веревки за песню с Кварталом

Владимир Бородянский (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

Министерство культуры не намерено применять к хору Веревки административные наказания после песни о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил глава Минкульта Владимир Бородянский, передает Радио Свобода.

"С моей стороны - нет", - сказал министр.

Говоря о самой песне, чиновник подчеркнул, что она была недопустимой. И добавил о необходимости всем сделать выводы и больше так не поступать.

Вечером 20 октября, в день рождения Гонтаревой, в Вечернем квартале комик Евгений Кошевой и Национальный заслуженный академический народный хор Украины имени Григория Веревки исполнили песню о поджоге дома экс-главы НБУ , который произошел в середине сентября во время пребывания миссии МВФ в Украине.

поджоге дома экс-главы НБУ назвали хор Веревки "соцреализмом" и "шароварщиной". После этого Бородянский извинился за выступление, а в самом Минкульте

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