Минкульт не будет наказывать хор Веревки за песню с Кварталом

Министерство культуры не намерено применять к хору Веревки административные наказания после песни о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Об этом сообщил глава Минкульта Владимир Бородянский, передает Радио Свобода.
"С моей стороны - нет", - сказал министр.
Говоря о самой песне, чиновник подчеркнул, что она была недопустимой. И добавил о необходимости всем сделать выводы и больше так не поступать.
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