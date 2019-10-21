В Минкульте назвали хор Веревки "соцреализмом" и "шароварщиной"

Ирина Подоляк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

После скандала с выступлением хора имени Веревки на шоу Квартала 95 заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк задалась в своем Facebook "гипотетическим вопросом" о целесообразности финансирования государством "соцреалистических проектов" и "шароварщины".

Подоляк поинтересовалась, сколько будет обвинений в адрес государства в уничтожении национальной культуры, если оно станет финансировать серьезные исследования украинского фольклора и откажется от поддержки "соцреалистических проектов, таких как хор Веревки".

Замминистра назвала тех, кто, в отличие от хора Веревки, занимается сейчас "изучением фольклорных форм", перечислив исполнителей этнической украинской музыки: Божичі, Гуртоправці, Гуляйгород, Древо.

"Все ли, что когда-то было создано государством, надо поддерживать через дыхательный аппарат и капельницу за общий счет? Если нужна эта шароварщина украинскому народу, то зритель поддержит ее на концертах, не правда ли?" – написала Подоляк.