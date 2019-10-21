Гончарук о номере Квартала: Каждый может шутить, как ему нравится

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал номер Квартала 95 о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, заявив, что радоваться пожару - это неправильно, но, по его мнению, каждый имеет право шутить так, как ему нравится. Об этом премьер заявил после сегодняшнего заседания Кабмина.

"В мире есть много сатирических изданий и команд, у которых есть разный стиль, поэтому оценивать юмор политику, чиновнику - это дурной тон. У нас демократическая страна, и каждый имеет право шутить так, как ему нравится", - заявил премьер.

По мнению Гончарука, если бы это была какая-то другая команда, а не Квартал, то этот юмор прошел бы незамеченным.

Премьер также заявил, что он неоднократно видел реакцию президента Владимира Зеленского на историю с пожаром у Гонтаревой: "Эта реакция была абсолютно правильной и человечной. Никто не может радоваться тому, что у человека горит дом. Это точно неправильно. И президент Зеленский над этим не смеялся".

Премьер-министр заявил, что он не видел номер, а потому озвучить свою позицию не может, но "любую насмешку над пожаром в доме любого гражданина" он может только осудить.

Читайте мнения: Это нельзя простить Кварталу и хору им. Веревки. Ради нации