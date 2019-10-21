Милованов о шутке "Квартала": Для инвесторов выглядит очень плохо

Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)

Квартал 95 ассоциируется у иностранных наблюдателей с нынешней властью, и "шутки" студии в адрес экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься, как подтверждение наличия связи между командой президента Владимира Зеленского и олигархом Игорем Коломойским. Об этом у себя в Facebook написал глава Минэкономики Тимофей Милованов.

"Это может быть несправедливо, но такова реальность. <...> Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо", - констатировал он.

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По словам Милованова, большинство внешних инвесторов "воспринимают Гонтареву, как выдающегося реформатора", при которой НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование, что позволило обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса гривни.

Поскольку внешние наблюдатели считают, пишет Милованов, что Гонтарева находится под давлением со стороны Коломойского за ее решения по ПриватБанку, они "не понимают, насколько власть от него независима".

Вчера, 20 октября, Квартал 95 "пошутил" над экс-главой НБУ Гонтаревой, которой сожгли дом в Украине. Она отреагировала. Коломойский тоже высказался: ему понравилось.

"пошутил" над экс-главой НБУ Гонтаревой, которой сожгли дом в Украине. Она отреагировала. Коломойский тоже высказался: ему понравилось. Глава Минкульта Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор им. Веревки, который спел это вместе с комиками Квартала 95.

Читайте мнения: Это нельзя простить Кварталу и хору им. Веревки. Ради нации