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Милованов о шутке "Квартала": Для инвесторов выглядит очень плохо

Милованов о шутке "Квартала": Для инвесторов выглядит очень плохо - Фото
Тимофей Милованов (Фото: пресс-служба Кабмина)
21.10.2019, 11:45

По мнению министра экономики, скандальная "шутка" студии Квартал 95 об экс-главе Нацбанка прямым образом негативно влияет на инвестклимат в Украине

Квартал 95 ассоциируется у иностранных наблюдателей с нынешней властью, и "шутки" студии в адрес экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься, как подтверждение наличия связи между командой президента Владимира Зеленского и олигархом Игорем Коломойским. Об этом у себя в Facebook написал глава Минэкономики Тимофей Милованов.

"Это может быть несправедливо, но такова реальность. <...> Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо", - констатировал он.

Смотрите видео: Квартал 95 о шутках про Зеленского: Вова все проверяет

По словам Милованова, большинство внешних инвесторов "воспринимают Гонтареву, как выдающегося реформатора", при которой НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование, что позволило обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса гривни.

Поскольку внешние наблюдатели считают, пишет Милованов, что Гонтарева находится под давлением со стороны Коломойского за ее решения по ПриватБанку, они "не понимают, насколько власть от него независима".

  • Вчера, 20 октября, Квартал 95 "пошутил" над экс-главой НБУ Гонтаревой, которой сожгли дом в Украине. Она отреагировала. Коломойский тоже высказался: ему понравилось. 
  • Глава Минкульта Бородянский извинился перед Гонтаревой за хор им. Веревки, который спел это вместе с комиками Квартала 95.

Читайте мнения: Это нельзя простить Кварталу и хору им. Веревки. Ради нации

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Квартал 95
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