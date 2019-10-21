Милованов о шутке "Квартала": Для инвесторов выглядит очень плохо

Квартал 95 ассоциируется у иностранных наблюдателей с нынешней властью, и "шутки" студии в адрес экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься, как подтверждение наличия связи между командой президента Владимира Зеленского и олигархом Игорем Коломойским. Об этом у себя в Facebook написал глава Минэкономики Тимофей Милованов.
"Это может быть несправедливо, но такова реальность. <...> Для внешних инвесторов это выглядит очень плохо", - констатировал он.
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По словам Милованова, большинство внешних инвесторов "воспринимают Гонтареву, как выдающегося реформатора", при которой НБУ перешел на гибкое курсообразование и инфляционное таргетирование, что позволило обеспечить низкую инфляцию и стабильность курса гривни.
Поскольку внешние наблюдатели считают, пишет Милованов, что Гонтарева находится под давлением со стороны Коломойского за ее решения по ПриватБанку, они "не понимают, насколько власть от него независима".
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