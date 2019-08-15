Минкульт отрицает причастность сотрудников к делу Гримчака

Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министерство культуры отрицает обвинения в том, что его сотрудники могли быть причастны к каким-либо злоупотреблениям в вопросах градостроительства. Об этом сообщается на сайте министерства.

Минкульт утверждает, что с 1 января, из-за изменений в законодательстве, не имеет никаких правовых оснований для согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе в Киеве, пока не будет утвержден историко-архитектурный опорный план.

Следовательно, считают в Минкульте, "любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными, надуманными и такими, которые не базируются ни на одной из норм права".

О том, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощники якобы "требовали деньги за влияние на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений", сообщал генеральный прокурор Юрий Луценко.