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Минкульт отрицает причастность сотрудников к делу Гримчака

Минкульт отрицает причастность сотрудников к делу Гримчака - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 11:37

Ведомство утверждает, что с начала года не согласовывает строительство и его сотрудники не могли быть причастны к злоупотреблениям

Министерство культуры отрицает обвинения в том, что его сотрудники могли быть причастны к каким-либо злоупотреблениям в вопросах градостроительства. Об этом сообщается на сайте министерства.

Минкульт утверждает, что с 1 января, из-за изменений в законодательстве, не имеет никаких правовых оснований для согласования любого нового строительства на территории исторически населенных мест, в том числе в Киеве, пока не будет утвержден историко-архитектурный опорный план.

Следовательно, считают в Минкульте, "любые обвинения или подозрения относительно злоупотреблений по вопросам градостроительных преобразований работниками Минкультуры являются безосновательными, надуманными и такими, которые не базируются ни на одной из норм права".

О том, что замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощники якобы "требовали деньги за влияние на решения судей и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений", сообщал генеральный прокурор Юрий Луценко.

  • Утром СБУ опубликовала в YouTube-канале видео задержания якобы "помощника" Гримчака.
  • 14 августа Гримчак был задержан по подозрению в получении взятки.
  • 10 марта 2017 года Кабмин назначил Юрия Гримчака заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.
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Министерство культуры Юрий Гримчак
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