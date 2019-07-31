Минкульт подтвердил: УПЦ КП Филарета ликвидирована

Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинской православной церкви Киевского патриархата не существует: ее не стало из-за слияния с Киевской митрополией Православной церкви Украины. Об этом пишет пресс-служба Министерства культуры.

Упразднение УПЦ КП было осуществлено приказом №54 ведомства от 30 января 2019 года: он же зафиксировал устав Киевской митрополии ПЦУ.

Этим же приказом (на основании решений Поместного собора бывшей УПЦ КП от 15 декабря 2018 года) признан утратившим силу приказ Минкульта от 12 июня 2017-го о регистрации Устава УПЦ КП.

"...Религиозное объединение Украинская православная церковь Киевского патриархата прекратило свою деятельность, а религиозная организация УПЦ КП вошла в состав религиозного объединения Украинская православная церковь", - резюмировали в ведомстве.

Вчера почетный патриарх Филарет, который хочет отменить ликвидацию УПЦ КП и оставить себе Михайловский монастырь, обратился в Минюст: просит продлить регистрацию УПЦ КП. Ранее он дал интервью российским пропагандистам, выступил против Томоса и ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что ее автокефалия "фактически" признана Элладской православной церковью.

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