Минобороны объявило о проверке системы организации питания ВСУ на севере, востоке и юге

Ведомство анонсировало, что такие проверки будут регулярно проводить в разных областях без предупреждения воинских частей и поставщиков

Иллюстративное фото: Depositphotos

Министерство обороны сообщило о проверке системы организации питания военных на северном, восточном и южном направлениях.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Поручило провести проверку руководство Минобороны, к мероприятиям привлекли само ведомство, ВСУ, Государственный оператор тыла, а также специалистов ветеринарной медицины.

Инспекция охватывает все ключевые этапы – от условий, в которых продукты хранятся на складах поставщиков, до непосредственной организации питания в военных частях, выполняющих боевые задачи, заявил заместитель главы МО Дмитрий Клименков.

Ведомство добавило: проводит необходимые мероприятия для усиленного контроля качества поставляемых в ВСУ товаров, а также для выявления возможных нарушений, чтобы оперативно их урегулировать.

Клименков отметил, что о результатах всех проверок должны сообщить отдельно.

Также Минобороны анонсировало, что такие проверки будут регулярно проводить в разных областях без предупреждения воинских частей и поставщиков.

Читайте также: Резников: Правоохранители не связывались со мной по поводу "коррупционных" скандалов МО