Минобороны объявило о проверке системы организации питания ВСУ на севере, востоке и юге
Министерство обороны сообщило о проверке системы организации питания военных на северном, восточном и южном направлениях.
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Поручило провести проверку руководство Минобороны, к мероприятиям привлекли само ведомство, ВСУ, Государственный оператор тыла, а также специалистов ветеринарной медицины.
Инспекция охватывает все ключевые этапы – от условий, в которых продукты хранятся на складах поставщиков, до непосредственной организации питания в военных частях, выполняющих боевые задачи, заявил заместитель главы МО Дмитрий Клименков.
Ведомство добавило: проводит необходимые мероприятия для усиленного контроля качества поставляемых в ВСУ товаров, а также для выявления возможных нарушений, чтобы оперативно их урегулировать.
Клименков отметил, что о результатах всех проверок должны сообщить отдельно.
Также Минобороны анонсировало, что такие проверки будут регулярно проводить в разных областях без предупреждения воинских частей и поставщиков.
- В августе МО вернуло поставщикам для устранения недостатков почти 230 000 единиц товаров, не отвечающих требованиям качества, более чем на 550 млн грн.
- В 2025 году в нескольких областях должен заработать пилотный проект новой модели обеспечения питанием ВСУ.
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