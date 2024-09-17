Міноборони оголосило про перевірку системи організації харчування ЗСУ на півночі, сході та півдні

Відомство анонсувало, що такі перевірки регулярно проводитимуть у різних областях без попередження військових частин та постачальників

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Міністерство оборони повідомило про перевірку системи організації харчування військових на північному, східному та південному напрямках.

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Доручило провести перевірку керівництво Міноборони, до заходів залучили саме відомство, ЗСУ, Державний оператор тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.

Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов, в яких продукти зберігаються на складах постачальників, до безпосередньої організації харчування у військових частинах, котрі виконують бойові завдання, заявив заступник голови МО Дмитро Кліменков.

Відомство додало: проводить необхідні заходи для посиленого контролю якості товарів, які постачаються до ЗСУ, а також для виявлення можливих порушень, аби оперативно їх врегульовувати.

Кліменков зазначив, що про результати всіх перевірок мають повідомити окремо.

Також Міноборони анонсувало, що такі перевірки регулярно проводитимуть у різних областях без попередження військових частин та постачальників.

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