Міноборони оголосило про перевірку системи організації харчування ЗСУ на півночі, сході та півдні
Міністерство оборони повідомило про перевірку системи організації харчування військових на північному, східному та південному напрямках.
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Доручило провести перевірку керівництво Міноборони, до заходів залучили саме відомство, ЗСУ, Державний оператор тилу, а також фахівців ветеринарної медицини.
Інспекція охоплює всі ключові етапи – від умов, в яких продукти зберігаються на складах постачальників, до безпосередньої організації харчування у військових частинах, котрі виконують бойові завдання, заявив заступник голови МО Дмитро Кліменков.
Відомство додало: проводить необхідні заходи для посиленого контролю якості товарів, які постачаються до ЗСУ, а також для виявлення можливих порушень, аби оперативно їх врегульовувати.
Кліменков зазначив, що про результати всіх перевірок мають повідомити окремо.
Також Міноборони анонсувало, що такі перевірки регулярно проводитимуть у різних областях без попередження військових частин та постачальників.
- У серпні МО повернуло постачальникам для усунення недоліків майже 230 000 одиниць товарів, які не відповідають вимогам якості, на понад 550 млн грн.
- У 2025-му у кількох областях має запрацювати пілотний проєкт нової моделі забезпечення харчуванням ЗСУ.
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