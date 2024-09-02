Резніков заявив, що правоохоронці не зв'язувалися з ним щодо "корупційних" скандалів МО

"Багато того, що лунало, було насправді фейковими новинами або перебільшеною інформацією", – сказав ексміністр

Олексій Резніков (Фото: Facebook)

Правоохоронці жодним чином не зв'язувалися з Олексієм Резніковим щодо "корупційних" скандалів Міноборони за весь час, що він не є очільником відомства. Про це колишній посадовець заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

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У Резнікова запитали, чи викликали правоохоронці його на допити щодо корупційних скандалів Міністерства оборони.

"До мене жодних звернень не було, жодних процесуальних дій не відбувалося. Багато того, що лунало, було насправді фейковими новинами або перебільшеною інформацією", – відповів він.

Посилаючись на матеріал BBC "How TikTok fakes pushed Russian lies to millions", Резніков заявив, що проти нього та відомства з початку великої війни проводилася велика інформаційна операція росіян.

У статті йдеться, що з використанням штучного інтелекту було створено новини про "незаконне збагачення Резнікова та його родини".

"Совість чиста у мене і моєї команди", – підсумував ексміністр.

Чутки про відставку Резнікова пішли після низки корупційних скандалів у Міноборони 2023 року, зокрема із закупівлями продуктів, амуніції та іншого за нібито завищеними цінами. Доказів того, що сам Резніков причетний до будь-якої корупційної діяльності, немає.

Влітку він запропонував парі за результатами розслідування УП та ЦПК, що оборонне відомство нібито закупило у турецької компанії літні куртки замість зимових за завищеною в кілька разів ціною. В умовах парі міністр зазначив, що піде у відставку, якщо ця інформація виявиться правдивою.

Президент Зеленський стверджував, що звільнення Резнікова не пов'язане з розкраданням коштів, наданих західними партнерами.

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