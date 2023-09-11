Зеленський: Звільнення Резнікова ніяк не пов'язано з коштами та зброєю Заходу

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналісту CNN Фаріду Закарії прокоментував ситуацію зі звільненням на той момент міністра оборони Олексія Резнікова. Він заявив, що його звільнення не пов'язане з розкраданням коштів, наданих західними партнерами.

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Відповідаючи на запитання, чи здатний він здійснити зміни у питанні корупції, щоб вивести Україну на "новий шлях", Зеленський сказав: "У мене немає іншого вибору".

"Тут у мене немає альтернативи, і я її не хочу. Ми не хочемо мати жодних компромісів із будь-якими не тільки корумпованими людьми, а й навіть із думками про це", – заявив глава держави.

Журналіст поставив питання щодо Резнікова. Він заявив, що західне суспільство пов'язує корупцію в Україні в перший рік повномасштабного вторгнення зі звільненням вже ексочільника Міноборони.

"Послухайте, є багато людей, які кажуть, що в перший рік було багато корупції, і саме тому ви звільнили міністра Резнікова", – сказав Закарія.

На що президент відповів: "Насамперед ви маєте знати, що всі ці випадки не пов'язані з допомогою від наших партнерів".

За його словами, у контексті звільнення Резнікова йдеться ані про зброю від західних союзників, ані про гроші західних партнерів на зброю, ані про їхні гроші для бюджету (щоб виплачувати українцям пенсії, соціальну допомогу тощо. – Ред.).

"Це суто українські кейси, які зараз не мають для мене жодного значення", – сказав Зеленський.

3 вересня у вечірньому відеозверненні Зеленський заявив про рішення зробити заміну міністра оборони: Резнікова на Умєрова. За словами президента, Міноборони потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як із військовими, так і з суспільством загалом.

31 серпня три джерела LIGA.net повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії.

повідомили, що президент розглядає варіант призначити Резнікова послом України у Великій Британії. 6 вересня новим міністром оборони став Рустем Умєров.

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