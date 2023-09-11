Зеленский: Увольнение Резникова никак не связано с деньгами и оружием Запада

Президент Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарии прокомментировал ситуацию с увольнением на тот момент министра обороны Алексея Резникова. Он заявил, что его увольнение не связано с хищением средств, предоставленных западными партнерами.

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Отвечая на вопрос, способен ли он осуществить изменения в вопросе коррупции, чтобы вывести Украину на "новый путь", Зеленский сказал: "У меня нет другого выбора".

"Здесь у меня нет альтернативы, и я ее не хочу. Мы не хотим иметь никаких компромиссов с какими-либо не только коррумпированными людьми, но и даже с мыслями об этом", – заявил глава государства.

Журналист задал вопрос относительно Резникова. Он заявил, что западное общество связывает коррупцию в Украине в первый год полномасштабного вторжения с увольнением уже экс-главы Минобороны.

"Послушайте, есть много людей, которые говорят, что в первый год было много коррупции, и именно поэтому вы уволили министра Резникова", – сказал Закария.

На что президент ответил: "Прежде всего вы должны знать, что все эти случаи не связаны с помощью от наших партнеров".

По его словам, в контексте увольнения Резникова речь идет ни об оружии от западных союзников, ни о деньгах западных партнеров на оружие, ни об их деньгах для бюджета (чтобы выплачивать украинцам пенсии, социальную помощь и т.д. – Ред.).

"Это сугубо украинские кейсы, которые сейчас не имеют для меня никакого значения", – сказал Зеленский.

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