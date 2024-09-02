Резников: Правоохранители не связывались со мной по поводу "коррупционных" скандалов МО

"Многое, что звучало, было на самом деле фейковыми новостями или преувеличенной информацией", – сказал экс-министр

Алексей Резников (Фото: Facebook)

Правоохранители никоим образом не связывались с Алексеем Резниковым по поводу "коррупционных" скандалов Минобороны за все время, что он не является главой ведомства. Об этом бывший чиновник заявил в интервью Радио Свобода.

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У Резникова спросили, вызывали ли правоохранители его на допросы по поводу коррупционных скандалов Министерства обороны.

"Ко мне никаких обращений не было, никаких процессуальных действий не происходило. Многое, что звучало, было на самом деле фейковыми новостями или преувеличенной информацией", – ответил он.

Ссылаясь на материал BBC "How TikTok fakes pushed Russian lies to millions", Резников заявил, что против него и ведомства с начала большой войны проводилась крупная информационная операция россиян.

В статье говорится, что с использованием искусственного интеллекта были созданы новости о "незаконном обогащении Резникова и его семьи".

"Совесть чиста у меня и моей команды", – подытожил экс-министр.

Слухи об отставке Резникова последовали после ряда коррупционных скандалов в Минобороны 2023 года, в том числе с закупками продуктов, амуниции и прочего по якобы завышенным ценам. Доказательств того, что сам Резников причастен к какой-либо коррупционной деятельности, нет.

Летом он предложил пари по результатам расследования УП и ЦБК, что оборонное ведомство якобы закупило у турецкой компании летние куртки вместо зимних по завышенной в несколько раз цене. В условиях пари министр отметил, что уйдет в отставку, если эта информация окажется правдивой.

Президент Зеленский утверждал, что увольнение Резникова не связано с хищением средств, предоставленных западными партнерами.

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