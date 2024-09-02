Резников – о заявлении Зеленского про "убийства чеченцев" в Киеве: ДРГ в столице были

Экс-министр обороны подтвердил, что в начале вторжения в Киеве были вражеские ДРГ, комментируя соответствующее заявление Зеленского

Алексей Резников (Фото: LIGA.net)

Бывший министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в начале полномасштабного вторжения в Киеве действовали диверсионно-разведывательные группы. Так он прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского, заявившего, что заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров "убивал чеченцев" в столице, передает Радио Свобода.

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"Были ли ДРГ в Киеве? Да, они были. Это я знаю точно как министр обороны. Они уничтожались нашими Силами безопасности и правопорядка. К сожалению, были и трагические случаи, и дружеский огонь, когда гибли нацгвардейцы", – рассказал он.

По словам Резникова, ДРГ в Киеве были инфильтрированы заранее.

Экс-министр поделился историей, как рестораторы вспоминали случаи, когда люди за два дня до вторжения не платили в ресторанах и говорили: "Ничего, ничего через...", а затем переходили на русский и добавляли: "через два дня вы все нам будете должны".

Так Резников ответил на вопрос, мог ли Татаров "убивать чеченцев в Киеве", но отметил, что не знает, принимал ли Татаров лично участие в обороне столицы.

27 августа 2024 года журналисты спросили президента Зеленского, эффективна ли команда ОП, в частности руководитель аппарата Андрей Ермак и его заместители: Олег Татаров и Ростислав Шурма.

Он заявил: "Это знают и Соединенные Штаты, и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине в Киеве".

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