Зеленский: Татаров с Малюком убивали чеченцев в Киеве

Так президент ответил на вопрос об эффективности своих подопечных: Ермака и двух его заместителей

Олег Татаров (Фото: Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров вместе с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком "убивал чеченцев в Киеве". Так он ответил на вопрос об эффективности команды Офиса президента.

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У Зеленского спросили, эффективны ли его подопечные, в частности, руководитель ОП Андрей Ермак и его заместители Татаров и Ростислав Шурма.

"Я повторю. Это знают и Соединенные Штаты, и все. Олег Татаров вместе с Василием Малюком убивали чеченцев в Украине в Киеве, пока вы [журналист] здесь не были. Маловато? Выгнать его, чтобы его убили россияне?" – ответил глава государства.

Татарова в 2020 году подозревали в причастности к коррупционной схеме по делу о квартирах для Нацгвардии. По версии следствия, он якобы помог застройщику избежать уголовной ответственности за взятку. В следующем году Шевченковский райсуд Киева обязал Офис генпрокурора закрыть дело против Татарова.

Татаров работал в Министерстве внутренних дел во время Революции достоинства. Он публично защищал действия правоохранителей, что вызвало критику со стороны активистов и общественности.

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