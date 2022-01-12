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Суд обязал закрыть дело против Татарова

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 18:44
Суд обязал закрыть дело против Татарова - Фото
Олег Татаров (Фото: АО Credence/Facebook)

Шевченковский райсуд Киева 14 декабря 2021 года обязал Офис генпрокурора закрыть дело против замглавы Офиса президента Олега Татарова. Документ опубликован в Едином госреестре судебных решений.

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Решение было принято после рассмотрения жалобы адвоката Владимира Лысенко, который обвинил Офис генпрокурора в бездеятельности — ОГП не закрыл дело по истечении сроков расследования. Решение суда вступает в законную силу с момента его объявления и обжалованию не подлежит.

Ровно год назад, 14 декабря 2020 года, Печерский райсуд Киева по жалобе адвоката Лысенко на "бездеятельность" Офиса генпрокурора обязал ОГП передать дело Татарова для дальнейшего расследования от НАБУ другому органу. Документ опубликован в Едином госреестре судебных решений.

Татаров является фигурантом дела о растрате денег Нацгвардии (подробнее читайте здесь).

В деле Укрбуда НАБУ подозревало его в причастности к подкупу эксперта МВД: Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта сотрудника МВД и давал указание оформить на него паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Чиновник МВД за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине. Экс-президента Укрбуда Максима Микитася подозревают в хищении 81 млн грн госсредств на жилье нацгвардейцев. 

  • 2 декабря 2020-го Микитась возместил государству 50 млн грн убытков и вышел из СИЗО под круглосуточный домашний арест под залог в 30 млн грн.
  • 8 сентября 2021 года стало известно, что на празднование дня рождения Татарова съехались топ чиновники правоохранительных ведомств. Антикоррупционеры требуют привлечь к ответственности прокуроров, которые были на торжестве.
  • В начале ноября СБУ в комментарии LIGA.net, что материалы дела против Татарова не поступили им от НАБУ после смены органа досудебного расследования, и потому они не виновато в том, что производство ни к чему не привело. 

Читайте мнение: Дело замглавы Офиса президента Татарова не разваливается. САП подписала подозрение

Яна Катасонова
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суд Офис генпрокурора Олег Татаров
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