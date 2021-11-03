СБУ не может расследовать дело Татарова: вышли все сроки. Кивают на НАБУ

Служба безопасности Украины утверждает, что материалы дела против замглавы Офиса президента Олега Татарова не поступили им от Национального антикоррупционного бюро после смены органа досудебного расследования, и потому ведомство Ивана Баканова якобы не виновато в том, что производство ни к чему не привело. Об этом в Службе сообщили LIGA.net.

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Татаров является фигурантом дела о растрате денег Нацгвардии (подробнее читайте здесь).

В деле Укрбуда НАБУ подозревает его в причастности к подкупу эксперта МВД: на то время (2017 год) глава правового департамента Укрбуда Татаров якобы пересылал сотруднику компании фото паспорта сотрудника МВД и давал указание оформить на него паркоместо за 250 000 грн со 100% скидкой. Чиновник МВД за это якобы должен был при экспертизе занизить оценку ущерба от сделки по обмену квартир для Нацгвардии в центре Киева на квартиры на окраине. Экс-президента Укрбуда Максима Микитася подозревают в хищении 81 млн грн госсредств на жилье нацгвардейцев.

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На вопрос, является ли сообщение от СБУ насчет "слива дела Татарова" их реакцией на вчерашнее заявление главы Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, что "Банковая вырвала эпизод со взяткой от Татарова и отдала его СБУ" и теперь он "сгнивает, пока СБУ жует сопли", представитель Службы ответил LIGA.net – "в том числе".

У Баканова пишут, что поскольку определенный законом срок расследования дела во время его перерегистрации почти истек, весной 2021 года следователи СБУ дважды обращались в суд о продлении срока досудебного расследования, но оба раза суд отклонил прошения.

"После того как Офис генпрокурора ни передал дело в суд, ни закрыл его, при этом срок его расследования, по закону, истек и после принятия сотрудниками СБУ необходимых мер по его продлению, дело считается за СБУ, но чисто номинально, – следователи СБУ не наделены полномочиями по принятию какого-либо процессуального решения по нему", – пояснили в Службе.

В СБУ резюмировали, что теперь у них "нет законной возможности расследования" дела.

LIGA.net запросила комментарий у НАБУ, однако ответа ведомства пока нет. Он будет добавлен к этой новости или опубликован отдельно, как только появится.

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Евгений Пилипенко

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