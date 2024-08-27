Зеленський: Татаров з Малюком вбивали чеченців у Києві

Так президент відповів на запитання щодо ефективності своїх підопічних: Єрмака та двох його заступників

Олег Татаров (Фото: Facebook)

Президент Володимир Зеленський заявив, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров разом із головою Служби безпеки України Василем Малюком "вбивав чеченців у Києві". Так він відповів на запитання щодо ефективності команди Офісу президента.

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У Зеленського запитали, чи ефективні його підопічні, зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак та його заступники Татаров і Ростислав Шурма.

"Я повторю. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви [журналіст] тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?" – відповів глава держави.

Татарова у 2020 році підозрювали в причетності до корупційної схеми у справі про квартири для Нацгвардії. За версією слідства, він нібито допоміг забудовнику уникнути кримінальної відповідальності за хабар. Наступного року Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу проти Татарова.

Татаров працював у Міністерстві внутрішніх справ під час Революції гідності. Він публічно захищав дії правоохоронців, що викликало критику з боку активістів та громадськості.

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