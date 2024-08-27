Зеленський: Татаров з Малюком вбивали чеченців у Києві
Президент Володимир Зеленський заявив, що заступник голови Офісу президента Олег Татаров разом із головою Служби безпеки України Василем Малюком "вбивав чеченців у Києві". Так він відповів на запитання щодо ефективності команди Офісу президента.
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У Зеленського запитали, чи ефективні його підопічні, зокрема, керівник ОП Андрій Єрмак та його заступники Татаров і Ростислав Шурма.
"Я повторю. Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві, поки ви [журналіст] тут не були. Замало? Вигнати його, щоб його вбили росіяни?" – відповів глава держави.
- Татарова у 2020 році підозрювали в причетності до корупційної схеми у справі про квартири для Нацгвардії. За версією слідства, він нібито допоміг забудовнику уникнути кримінальної відповідальності за хабар. Наступного року Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Офіс генпрокурора закрити справу проти Татарова.
- Татаров працював у Міністерстві внутрішніх справ під час Революції гідності. Він публічно захищав дії правоохоронців, що викликало критику з боку активістів та громадськості.
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