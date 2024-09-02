Резніков – про заяву Зеленського щодо "вбивства чеченців" у Києві: ДРГ у столиці були

Ексміністр оборони підтвердив, що на початку вторгнення у Києві були ворожі ДРГ, коментуючи відповідну заяву Зеленського

Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Колишній міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що на початку повномасштабного вторгнення в Києві діяли диверсійно-розвідувальні групи. Так він прокоментував заяву президента Володимира Зеленського, який заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров "вбивав чеченців" у столиці, передає Радіо Свобода.

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"Чи були ДРГ у Києві? Так, вони були. Це я знаю точно як міністр оборони. Вони знищувалися нашими Силами безпеки й правопорядку. На жаль, були й трагічні випадки, й дружнього вогню, коли гинули нацгвардійці", – розповів він.

За словами Резнікова, ДРГ у Києві були інфільтровані заздалегідь.

Ексміністр поділився історією, як ресторатори згадували випадки, коли люди за два дні до вторгнення не платили в ресторанах і казали: "Нічого, нічого через...", а потім переходили на російську і додавали: "через два дні ви всі нам будете винні".

Так Резніков відповів на запитання, чи міг Татаров "вбивати чеченців у Києві", але зазначив, що не знає, чи брав Татаров особисто участь в обороні столиці.

27 серпня 2024 року журналісти запитали у президента Зеленського, чи ефективна команда ОП, зокрема керівник апарату Андрій Єрмак та його заступники: Олег Татаров та Ростислав Шурма.

Він заявив: "Це знають і Сполучені Штати, і всі. Олег Татаров разом з Василем Малюком вбивали чеченців в Україні в Києві".

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