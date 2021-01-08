"Информационная лапша". Минобороны опровергло фейк о российской картошке для бойцов ВСУ

Информация, что украинская армия якобы питается картофельным пюре российского производства, является фейком. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны.

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В ведомстве опубликовали скриншот новости, в которой директор частного предприятия "Вымал" Сергей Самоненко заявлял, что украинские военные якобы едят пюре из РФ.

В Минобороны заявили, что эта информация – "очередной случай "информационной лапши", фейк".

"Картофель сушеный" не входит в перечень продуктов, которые используются для организации питания личного состава ВСУ. Соответственно, это касается всего объявленного ряда "сушеных картофельных хлопьев" (картофельного пюре) и тд", – говорится в заявлении ведомства.

В МО также подчеркнули, что с 2021-го армия использует каталог продуктов питания, который расширен до 409 позиций. В ведомстве признают, что много вопросов требуют решения, однако подчеркивают: переход на каталог окончательный и безвозвратный.

С начала марта 2020-го года все боевые части ВСУ перешли на новую систему питания по каталогу продуктов.

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Марк Сировой

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